Sardar Azmoun resmen Roma'da Roma'da Sardar Azmoun transferi resmiyet kazandı. İtalyan ekibi, Sardar Azmoun'u satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

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Roma bir süredir temas halinde olduğu Sardar Azmoun transferinde mutlu sona ulaştı. Bayer Leverkusen ve oyuncuyla el sıkışan Roma, İranlı golcünün transferini açıkladı.

28 yaşındaki Sardar Azmoun, satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralandı.

"Duygularımı tarif edemiyorum"

Kendisini Roma'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalar yapan Sardar Azmoun, "Duygularımı tarif etmek zor. Uluslararası sahnedeki en prestijli kulüplerden birine geldim." dedi.

Roma taraftarı için "Kariyerimde hiç bu kadar tutkulu taraftar görmedim" diyen Azmoun, "Şimdi hedeflerimiz ve onlar adına savaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

44 maçta 5 gol 5 asist

Sardar Azmoun, 2021-22 sezonunun ara transer döneminde 2,5 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.

Alman ekibiyle toplam 44 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 5 gol 5 asistlik skor katkısı vermişti.