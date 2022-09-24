Schalke, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u istiyor

Gol yollarında sorun yaşayan Schalke 04'ün ara transfer döneminde Serdar Dursun için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.

Alman ekibi, yaz transfer döneminde tecrübeli oyuncu için girişimde bulunsa da ısrarcı olmamıştı.

Ancak Bundesliga’ya geri dönen Schalke için işler iyi gitmiyor. Gol yollarında sorun yaşayan Mavi-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Serdar Dursun için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.

Almanya'ya dönmek istiyor

Milli forvet de kariyerine Almanya’ya dönerek devam etmek istiyor. Bu arada bir diğer Alman ekibi Bochum da Serdar için devrede.

Jesus'un gelişiyle gözden düştü

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun flaş ismi olan Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle gözden düştü.

Düzenli forma giymek isteyen Serdar Dursun'un adı ayrılık dedikodularına karışırken, deneyimli golcü geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı vermişti.