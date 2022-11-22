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    Schalke, Serdar Dursun için kurnazlık peşinde

    Schalke, Serdar Dursun için kurnazlık peşinde

    Bundesliga ekibi Schalke, Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile prensipte anlaştı. Ancak Alman ekibi, tecrübeli oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:47
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    Gol yollarında oldukça etkili bir sezon geçiren Fenerbahçe'de yeni isimlerin gölgesinde kalan Serdar Dursun, forma şansını kaybetmişti.

    Son dönemde çok arka planda kalan Serdar Dursun'un takımdan ayrılması bekleniyor.

    Almanya Bundesliga ekibi Schalke, bir süredir Fenerbahçe’de istediği forma şansını bulamadığı için mutsuz olan Serdar Dursun ile ilgileniyordu.

    Taraflar perensipte anlaştı

    Schalke ile golcü oyuncu arasında yapılan görüşmelerde tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

    Bonservis bedeli ödemek istemiyorlar

    Ancak mavi-beyazlılar, Serdar’ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler ise yapılan bu teklife yanaşmıyor.

    Schalke, Serdar Dursun için kurnazlık peşinde #1

    Fenerbahçe Arap Yarımadası'na göndermek istiyor

    Fenerbahçe, Alman ekibinin bu tutumu üzerine bazı menajerlere, Serdar Dursun’u Arap Yarımadası’na satma konusunda yetki verdi.

    Gözden düştü

    Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından tecrübeli golcü gözden düşmüştü.

    Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan golcü futbolcu bu sezon 12 karşılaşmada 2 gol 2 asist üretti.

    Schalke, Serdar Dursun için kurnazlık peşinde #2


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