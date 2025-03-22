Sebastian Szymanski, İtalyan devlerini peşine taktı

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Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli takımda bir ayrılık gerçekleşebilir.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski'ye İtalya Serie A'dan iki talip çıktı.

MILAN VE NAPOLI PEŞİNDE

Europa Calcio'nun haberine göre; sarı-lacivertli takımın başarılı orta sahası Sebastian Szymanski, Napoli ve Milan'ın radarına girdi.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe yönetiminin ise Polonyalı futbolcu için tam 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve daha düşük tekliflerle ilgilenilmeyeceği aktarıldı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Napoli, yaz transfer döneminde gerçekleşebilecek olası oyuncu satışlarına bağlı olarak bu hamleyi yapabilir.

Milan ise Polonyalı yıldızı hücum hattına yaratıcı bir alternatif olarak düşünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.