Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'a istedi Kariyerini 3 sezondur Avrupa'da sürdüren Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli golcüyü eski hocası Şenol Güneş, Beşiktaş'a transfer etmek istiyor.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle büyük bir çıkış yakalayan ve gelecek sezon adına taraftarlarına umut veren Beşiktaş'ta transfer dönemi için çalışmalar resmen başladı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlılarda takımın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, yönetime hücum bölgesi için bir öneride bulundu.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı önerdi

Başarılı teknik adam Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrılan eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor.

Yönetimle ilk görüşmeyi yapan Güneş'in, "Burak'ın kadromuzda olması bize bir şey kaybettirmez, kazandırır. Kulübün içinden gelen biri. Saha içi ve dışında bize yardımcı olur" dediği belirtildi.

3 sezon sonra geri dönüyor

2019-2020 sezonunun sonunda Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, bu transferin gerçekleşmesi halinde 3 sezonluk Avrupa kariyerinin ardından yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

"Her şey için teşekkürler"

37 yaşındaki futbolcu son oynanan ve 3-1 kazandıkları Groningen karşılaşmasının ardından veda kararı almıştı.

Kişisel sosyal medya hesabından Fortuna Sittard'dan ayrıldığını söyleyen Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullanmıştı: