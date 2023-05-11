Şenol Güneş'ten sürpriz telefon: Bize gel Yusuf Yazıcı Trabzonspor'un sezon sonunda kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği Yusuf Yazıcı'ya Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi.

Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra performansındaki düşüş nedeniyle CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı bu sezonun başında da Trabzonspor'a geçici transfer olarak gelmişti.

Beklentilerin oldukça altında kalan tecrübeli futbolcuyla sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, Yusuf'a CSKA Moskova'nın talip olduğu biliniyor.

Şenol Hoca'dan transfer telefonu

Edinilen bilgiye göre; deneyimli oyuncuya, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten transfer telefonu geldi.

Deneyimli çalıştırıcının Yusuf Yazıcı'ya şunları söylediği öğrenildi.

"Rusya'ya gitme. Seni Beşiktaş'ta görmek isterim. Bizim sana, senin bize çok katkın olacağını düşünüyorum."

Yusuf da sıcak bakıyor

Bu sözler üzerine Yusuf'un da siyah-beyazlılara gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.