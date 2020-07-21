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Sercan Yıldırım, Fortuna Sittard'a doğru
- Haber Merkezi
- 21.07.2020 - 12:33
Bursaspor'da yakaladığı çıkışın ardından Galatasaray'a transfer olan ancak daha sonra hızla inişe geçen Sercan Yıldırım, Süper Lig'den kimse almayınca TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.
Karagümrük'te oynarken ani bir kararla futbolu bırakıp Survivor'a katılan Sercan, yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. 30 yaşındaki futbolcu yeni takımına da Acun Ilıcalı sayesinde kavuşacak.
ACUN: SERCAN FORTUNA'DA ŞOV YAPACAK YAŞTA
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın aldığını açıklayan Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey." ifadelerini kullanmıştı.
SERCAN: HAFTAYA SONUÇLANIR
Konu hakkında bir açıklama da Sercan'dan geldi. Tecrübeli forvet oyuncusu, "Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum." diyerek Hollanda ekibine transfer olabileceğinin sinyallerini verdi.
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın aldı