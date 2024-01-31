Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye dönüyor! Prensip anlaşmasına varıldı Fenerbahçe, sezon başında Fatih Karagümrük'e yolladığı Serdar Dursun'u 6 ay sonra yeniden transfer etmek için kolları sıvamıştı. Görüşmelerde sona yaklaşıldığı öğrenildi.

Özel Haber

Süper Lig'in 23. haftasını da averajla zirvede bitiren Fenerbahçe, EURO 2024'te oynamak için ilk 11'de olabileceği bir takıma giden Umut Nayir'in boşluğunu doldurmaya çok yaklaştı.

Sarı-lacivertliler, daha önce Ensonhaber.com Spor Servisi'nin özel haber olarak yayınladığı Serdar Dursun'la temasından olumlu sonuç aldı.

Kulübü Fatih Karagümrük'ü ikna eden Fenerbahçe, doğuştan beri sarı-lacivertli takıma gönül veren Serdar Dursun'u da kısa sürede dönmeye razı etti.

Oyuncunun 3. forvet olmayı kabul ettiği kaydedilirken, şampiyonluk yarışında üzerine düşeni yapacağını söylediği de gelen haberler arasında.

24 maçta 6 gol

Milli futbolcu bu sezon Fatih Karagümrük formasını tüm kulvarlarda 24 maçta giyerken 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol attı.