Serdar Dursun'a Başakşehir kancası

Son dönemdeki transferlerle 5. golcü durumuna düşen ve son olarak UEFA kadrosundan çıkarılan Serdar Dursun'a, Başakşehir'in de talip olduğu öğrenildi.

King, Pedro, Batshuayi ve Valencia'nın ardından beşinci golcü durumuna düşen Serdar Dursun, üzerine bir de UEFA listesinde de adını göremeyince adeta yıkıldı.

Son iki idmanda suratından düşen adeta bin parça olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu, transfer dönemi Türkiye gibi 8 Eylül'de biten Belçika'da veya başka bir Süper Lig takımında geçirmek istediğini menajerine söylediği öğrenildi.





Serdar'a 2 kulüpten ilgi var

Milli futbolcuya Westerlo ile Başakşehir kulüplerinin ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Serdar Dursun'un ise Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e gitmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilse de yarıştığı 3 kulvarda da zirve hesapları yapan Fenerbahçe, her an kendisine ihtiyaç duyulabileceğini ilettikleri tecrübeli golcüyü bırakmak istemiyor.

Serdar Dursun'un kariyeri

Fenerbahçe formasını 47 karşılaşmada giyen oyuncu 17 kez rakip fileleri sarstı.

Serdar Dursun kariyerde Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Tekden Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98 ve Fenerbahçe formaları giydi. Toplam 348 karşılaşmaya çıkan futbolcu 138 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takıma 2022 yılında seçilen Serdar Dursun, milli forma ile 8 maçta 7 gol attı.