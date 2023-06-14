Serdar Dursun'a Fatih Karagümrük talip oldu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe santrforu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden biri olan Serdar Dursun yol ayrımında duruyor.

Fanatik'in haberine göre; Mbaye Diagne’yle yollarını ayıran Fatih Karagümrük’te Başkan Süleyman Hurma, Fenerbahçeli Serdar Dursun’la görüşerek bizzat teklifte bulundu.

4 gol 5 asist

Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeden transfer konusunda karar vermek istemediği, bu nedenle Karagümrük'ten süre talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Serdar Dursun, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli santrafor Serdar Dursun 4 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.