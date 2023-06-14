Serdar Dursun'a Fatih Karagümrük talip oldu

Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden biri olan Serdar Dursun yol ayrımında duruyor.
Fanatik'in haberine göre; Mbaye Diagne’yle yollarını ayıran Fatih Karagümrük’te Başkan Süleyman Hurma, Fenerbahçeli Serdar Dursun’la görüşerek bizzat teklifte bulundu.
4 gol 5 asist
Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeden transfer konusunda karar vermek istemediği, bu nedenle Karagümrük'ten süre talep ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Serdar Dursun, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli santrafor Serdar Dursun 4 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.