Serdar Dursun'a Schalke 04'ten teklif var

Serdar Dursun'a Schalke 04'ten teklif var

Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun'a, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 talip oldu ve girişimlere başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek isimler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor.

Joshua King ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir golcü futbolcu transferi daha yapılacak.

Jesus'un planlarında kendisine yer bulamayarak ilk 11’deki yerini Enner Valencia’ya kaybeden Serdar Dursun’un, yeni golcünün gelmesiyle birlikte forma şansı bulması zor görünüyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Schalke teklif yaptı

NTV Spor'un haberine göre; Serdar Dursun'la ciddi şekilde ilgilenen kulüplerden bir tanesi de Schalke 04.

Alman ekibi, kısa süre içinde sarı-lacivertlilerle temasa geçerek resmi teklifini iletti.

Deneyimli golcünün de takımdaki yerini kaybetmesi nedeniyle Bundesliga'ya gitmeye sıcak baktığı biliniyor.

Golleriyle dikkat çekiyor

Fenerbahçe forması ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi. Milli forma altında ise 8 maçta mücadele eden Serdar, bu maçlarda 7 gol kaydetti.