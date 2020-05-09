Sergen Yalçın istediği sol bek: Michal Karbownik Koronavirüs nedeniyle aylardır evden çıkmayan ve bu süreçte sık sık oyuncu izleyen Sergen Yalçın'ın, Legia Warşova forması giyen 19 yaşındaki Michal Karbownik'i çok beğendiği öğrenildi.

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Sezon sonunda Rebocho ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, genç bir sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği 19 yaşındaki oyuncu Michal Karbownik, Polonya'nın Legia Warşova takımında forma giyiyor.

19 MAÇTA 6 ASİST

Yalçın'ın, bu sezon çıktığı 19 maçta 6 asist yapan yetenekli oyuncunun alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi.

47 yaşındaki teknik adamın Karbownik'in ortalarını çok beğendiği ve yaşına rağmen defansif yönünü de oldukça iyi bulduğu belirtildi.

Sergen Yalçın istediği sol bek: Michal Karbownik - İZLE