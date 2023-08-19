Sergio Ramos'tan Galatasaray'a mesaj: Şampiyonlar Ligi'ne kalırsanız... Beşiktaş'ın "İsteklerini karşılamamız zor" dediği Sergio Ramos, Galatasaray'a haber yolladı. İspanyol futbolcu "Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsanız sonrasında görüşelim" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın stoper adayları arasında 1 numarada yer alan Sergio Ramos, sarı-kırmızılılardan önemli bir talepte bulundu.

PSG ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos için devrede olan kulüplerden biri Galatasaray... İspanyol oyuncu sadece mali şartlara değil yeni sezonda sarı-kırmızılıların Avrupa durumuna göre hareket edeceğini iletti.

"Gruplara kalırsanız görüşelim"

37 yaşındaki futbolcu "Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsanız sonrasında görüşelim." mesajı gönderdi.

Galatasaray cephesi ise tek alternatif olmasa da Ramos'tan indirim bekliyor. Deneyimli oyuncunun yıllık garanti ücretini düşürmek yönetimin ilk hedefi.

Sergio Ramos kimdir?

Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.