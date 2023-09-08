Shahruddin Magomedaliev, Adana Demirspor'da

İHA
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Güney temsilcisi, son olarak Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattığını duyurdu.
"Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun"
Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kulübümüz 29 yaşındaki Azeri kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun.