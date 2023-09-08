Shahruddin Magomedaliev, Adana Demirspor'da
İHA

ekiplerinden Adana Demirspor, çalışmalarına devam ediyor.

Güney temsilcisi, son olarak Ligi ekiplerinden Karabağ forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattığını duyurdu.

"Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun"

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz 29 yaşındaki Azeri kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)