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    Sofiane Feghouli'ye Adana Demirspor ve İstanbulspor kancası

    Sofiane Feghouli'ye Adana Demirspor ve İstanbulspor kancası

    Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli'ye birçok ülkeden teklif gelirken, Süper Lig'den de iki takımın tecrübeli oyuncuyla görüştüğü aktarıldı.
    • 23.08.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 16:04
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    Geçtiğimiz mayıs ayında Galatasaray ile yollarını ayıran Sofiane Feghouli'ye Süper Lig'den teklifler var.

    Fransız basınında yer alan haberde; Cezayirli futbolcu için Türkiye'den iki takımın devrede olduğu belirtildi.

    Tecrübeli oyuncuyu Adana Demirspor ve İstanbulspor'un istediği öğrenilirken, maaş konusunda görüşmelerin sürdüğü de gelen haberler arasında.

    Sofiane Feghouli ye Adana Demirspor ve İstanbulspor kancası #1

    Birçok ülkeden teklif aldı

    Feghouli'ye ayrıca; Belçika, İngiltere Championship, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liglerinden ilgi olduğu kaydedildi.

    32 yaşındaki futbolcunun geleceği için henüz kararını vermediği vurgulanırken, önceliğinin Avrupa'nın 4 büyük liginden birine dönmek olduğu ifade edildi.

    30 maçta 5 gol 5 asist

    Deneyimli isim geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maçta 5 gol 5 asistle oynadı.

    Sofiane Feghouli ye Adana Demirspor ve İstanbulspor kancası #2


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