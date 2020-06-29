Şota: Ninua çok iyi oyuncu

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Gürcü futbolcu Nika Ninua hakkında konuşan Şota Arveladze, genç oyuncuya övgüler yağdırdı.

Dinamo Tbilisi forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nika Ninua ve kulübüyle her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, transferi teknik direktör Sergen Yalçın'ın onaylamasını bekliyor.

Siyah-beyazlıların, Yalçın'dan izin çıkması durumunda oyuncuyu kadrosuna katacağı öğrenilirken, Ninua'nın vatandaşı Şota Arveladze’den oyuncuyla ilgili bir yorum geldi.

"ÇOK YETENEKLİ"

Milliyet'e konuşan Şota, “Beşiktaş çok iyi bir oyuncuyu takip altına almış. Nika genç olmasına rağmen tecrübeli bir oyuncu gibi riske girmeden oynamayı seviyor. Orta sahada ofansif yönü çok yüksek bir futbolcu. Topu riskli bölgelerden alarak oyunu çok daha farklı yönlere çevirebiliyor. Eğer Beşiktaş Nika’yı alırsa gelecek vadeden çok yetenekli bir ismi kadrosuna katmış olacak.” diye konuştu.

Nika Ninua, Beşiktaş maçını izledi - İZLE

Süper Lig’de Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor gibi takımları çalıştıran Şota Arveladze, Gürcistan Ligi’nin Türkiye’ye oranla zayıf olduğu ve Nika Ninua’nın burada zorlanacağı yönündeki yorumlara katılmadığını da ifade etti.

"BİZ DE GÜRCİSTAN LİGİ'NDEN GELMİŞTİK"

Futbol oynadığı yıllarda Trabzonspor formasıyla önemli başarılara imza atan tecrübeli çalıştırıcı, “Arçil ile ben Türkiye’ye nereden geldik? Biz de Gürcistan Ligi’nden geldik, Almanya Ligi’nden değil. Bu düşüncelere katılmıyorum. İyi futbolcu her ligde oynar. Şimdi Türkiye’den Avrupa’ya birçok oyuncu gitti. Türkiye Ligi o liglere göre daha yumuşak orada oynayamazlar diyebilir miyiz? Kaldı ki Nika genç bir futbolcu. Nereye giderse gitsin oynadıkça oraya alışır. Eğer Beşiktaş transfer ederse Nika takıma çok çok şey katar. Ayrıca Beşiktaş da ona çok şey katar.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın istediği Nika Ninua'nın muhteşem golleri - İZLE