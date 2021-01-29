St. Etienne'in hedefi Cyle Larin

Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Fransız ekibi St. Etienne, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin'in peşine düştü.

Mostafa Mohamed transferinde Galatasaray'a yenilen St. Etienne'de forvet arayışları sürüyor.

Fransız basını, Ligue 1 ekibinin, Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Larin'i listesine aldığını yazdı.

CENK'E BAĞLI DEDİLER

Oyuncunun transfer durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran Fransızlar, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a imza atması halinde bu transferde St. Etienne'in önünün açılabileceğini iddia etti.

SERGEN YALÇIN BIRAKMIYOR

Ancak bu sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Kanadalı golcüyü devre arasında kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

12 GOL 3 ASİST

Cyle Larin, Süper Lig'in ilk yarısında sol kanatta görev yapmış ve 19 maçta 12 gol attı ve 3 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.