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    St. Etienne'in hedefi Cyle Larin

    St. Etienne'in hedefi Cyle Larin

    Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Fransız ekibi St. Etienne, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin'in peşine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 10:03
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    Mostafa Mohamed transferinde Galatasaray'a yenilen St. Etienne'de forvet arayışları sürüyor.

    Fransız basını, Ligue 1 ekibinin, Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Larin'i listesine aldığını yazdı.

    St. Etienne in hedefi Cyle Larin #1

    CENK'E BAĞLI DEDİLER

    Oyuncunun transfer durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran Fransızlar, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a imza atması halinde bu transferde St. Etienne'in önünün açılabileceğini iddia etti.

    St. Etienne in hedefi Cyle Larin #2

    SERGEN YALÇIN BIRAKMIYOR

    Ancak bu sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Kanadalı golcüyü devre arasında kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

    12 GOL 3 ASİST

    Cyle Larin, Süper Lig'in ilk yarısında sol kanatta görev yapmış ve 19 maçta 12 gol attı ve 3 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

    St. Etienne in hedefi Cyle Larin #3

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