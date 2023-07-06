Standard Liege, Yusuf Demir'i kiralamak istiyor Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'e Belçika Ligi ekibi Standard Liege talip oldu

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında transfer edilen ve forma şansı bulamayan Yusuf Demir'e yeni bir talip çıktı.

Belçika ekibi kiralık istiyor

Belçika basınında yer alan habere göre; Belçika ekibi Standard Liege, Yusuf Demir'i kiralamak istiyor. Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu kiralamaya yanaşmadığı için bu transferin zor olacağı ifade edildi.

Standard Liege'in oyuncuyu transfer etmek için sarı kırmızılıları ikna çalışmalarına başlayacağı aktarıldı. 20 yaşındaki oyuncu ile daha önce Basel'in de ilgilendiği biliniyordu.

20 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon 6 maçta oynarken gol veya asist katkısı yapamadı.