Stephane Bahoken, Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, Jackson Muleka’nın ayrılığı sonra golcü arayışlarını sürdürürken Kamerunlu forvet Stephane Bahoken'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında büyük ses getiren Jackson Muleka'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı.

1.85 boyundaki Bahoken, serbest oyuncu statüsünde bulunuyordu.

Muleka'nın yeri doldu

İstanbul temsilcisi, son olarak Angers forması giyen ve bonservisi elinde olan ve ismi Ankaragücü ile de anılan Stephane Bahoken'i renklerine bağladığını duyurdu.

Nice, St Mirren ve Strasbourg’da oynayan Bahoken, 2018'den bu yana Ligue 1 ekibi Angers’da forma giyiyordu.

23 maçta 3 gol

Geçen sezon Ligue 1'de 29 maçta 3 gol kaydeden Bahoken bugüne kadar Kamerun adına 22 milli maçta 4 gole imza attı.