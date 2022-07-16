Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
357.008
-0.92%
BTXN Coin
7.39
-0.80%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Stephane Bahoken, Kasımpaşa’da

    Kasımpaşa, Jackson Muleka’nın ayrılığı sonra golcü arayışlarını sürdürürken Kamerunlu forvet Stephane Bahoken'i kadrosuna kattığını duyurdu.
    • 16.07.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stephane Bahoken, Kasımpaşa’da

    Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında büyük ses getiren Jackson Muleka'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı.

    1.85 boyundaki Bahoken, serbest oyuncu statüsünde bulunuyordu.

    Muleka'nın yeri doldu

    İstanbul temsilcisi, son olarak Angers forması giyen ve bonservisi elinde olan ve ismi Ankaragücü ile de anılan Stephane Bahoken'i renklerine bağladığını duyurdu.

    Nice, St Mirren ve Strasbourg’da oynayan Bahoken, 2018'den bu yana Ligue 1 ekibi Angers’da forma giyiyordu.

    23 maçta 3 gol

    Geçen sezon Ligue 1'de 29 maçta 3 gol kaydeden Bahoken bugüne kadar Kamerun adına 22 milli maçta 4 gole imza attı.

    Stephane Bahoken, Kasımpaşa’da #1


    İlginizi Çekebilir

    MasterChef'te duygusal anlar: Elenen yarışmacıya ücretsiz eğitim
    Gündem

    MasterChef'te duygusal anlar: Elenen yarışmacıya ücretsiz eğitim

    15 Temmuz darbe davalarında son durum
    Gündem

    15 Temmuz darbe davalarında son durum

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir