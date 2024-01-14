Süper Lig takımları, Fenerbahçe'nin 3 oyuncusuna talip oldu Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Umut Nayir, Emre Mor ve Lincoln Henrique'ye Süper Lig kulüplerinden teklif geldi.

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2023-2024 sezonunda Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu 1. bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor.

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'a Samet Akaydin'i kiralayan Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha takımdan ayrılabilir.

Pendikspor, Umut Nayir'i kiralamak istiyor

Sports Digitale'nin haberine göre, Pendikspor'un Umut Nayir'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

30 yaşındaki futbolcunun, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İstanbul ekibinin formasını giyeceği kaydedildi.

Başakşehir, Emre Mor'un peşinde

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir de Emre Mor için harekete geçti. İstanbul temsilcisi, Emre Mor'un transferi için resmi temaslara başladı.

26 yaşındaki futbolcunun temsilcisi, oyuncusunun geleceği için sarı-lacivertliler ile pazar günü bir görüşme gerçekleştirecek.

Emre Belözoğlu, Lincoln için rapor verdi

Ankaragücü, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.

Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Henrique'nin transferinin bitirilmesi yönünde yönetime rapor verdi.

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Lincoln Henrique'nin lisansını çıkartmamıştı.

Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk maçındaki Gaziantep FK maçının kadrosuna ise dahil edildi.