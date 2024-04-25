Süper Lig'de ayrılık kesinleşti: Zymer Bytyqi, Antalyaspor'dan ayrıldı Kosovalı futbolcu Zymer Bytyqi, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Antalyaspor'dan ayrıldı.

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Antalyaspor'da forma giyen Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Antalyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirim sonrası resmileşen fesih işlemlerinin ardından Bytyqi resmen Antalyaspor'dan ayrılmış oldu.

Ne olmuştu?

Bu sezon ödemeler konusunda sorunlar yaşayan Antalyaspor'da Zymer Bytyqi'nin FIFA'ya başvurmasının ardından kırmızı-beyazlılara süre verildi. Verilen süre içerisinde ödeme yapılmazken, 27 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı fesih etmek için düğmeye bastı.

Ağır fatura

Antalyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı futbolcunun yaklaşık 3 aylık alacağı karşılığında ihtarname çektiği öğrendi.

Başarılı futbolcunun açtığı dava sonrası Antalyaspor'a oluşacak faturanın yaklaşık 2.2 milyon euro olması bekleniyor.

Antalyaspor'da bu sezon 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 4 asist yaptı.