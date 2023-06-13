Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, MLS'e gitti

Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab forması giyen Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu.
Major League Soccer ekiplerinden FC Cincinnati, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig gol kralı olan Aaron Boupendza'yı transfer ettiğini duyurdu.
FC Cincinnati, Gabonlu golcü için Al-Shabab'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Süper Lig'de gol kralı olmuştu
2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla 22 gol atarak ligi gol kralı tamamlayan Boupendza sezonun sonunda 4,25 milyon euro karşılığında Katar ekibi Al- Arabi'ye transfer olmuştu.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile 21 maçta 13 gol 3 asist kaydetti.