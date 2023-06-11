Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de gündem Neymar Dünyaca ünlü birçok oyuncunun yeni adresi Suudi Arabistan'da son olarak Al Hilal kulübü Brezilyalı yıldız Neymar'ı gündemine aldı.

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız Neymar'ın geleceği belli oluyor.

Paris Saint Germain'deki geleceği tartışılan ve takımdan ayrılmasın kesin gözüyle bakılan Neymar hakkında yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

31 yaşındaki oyuncunun Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi birçok dünya yıldızının yeni adresi olan Suudi Arabistan'a yolunun düşebileceği yazıldı.

Yıllık 200 milyon euro maaş teklif edildi

CBS Sports'un haberine göre; Lionel Messi'yi kadrosuna katmakta başarılı olamayan Suudi ekibi Al Hilal, gözünü PSG'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar'a dikti.

Haberde, PSG'ye 45 milyon euro önerecek olan Al Hilal'in Neymar'a yıllık 200 milyon euro maaş içeren bir teklifte bulunacağı aktarıldı. Neymar'ın ise henüz karar vermediği, Avrupa'da devam etmek ile Asya'ya transfer olmak arasında düşündüğü belirtildi.

Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 173 maçta 118 gol ve 77 asistle oynadı.