Suudi Arabistan ekipleri Trezeguet'nin peşinde Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet için Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal ve Al Ittihad resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon öncesinde Slovenya'da kamp yapıyor. Gelecek sezonda zirveyi hedefleyen bordo-mavili takımda Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin talipleri artıyor.

Arap Yarımadasından birçok takımın ilgi gösterdiği başarılı oyuncu için Jorge Jesus'un takımı Al Hilal ile Al Ittihad da devreye girdi.

10 milyon euro üzerinde teklif gelebilir

TRT Spor'un haberine göre; Trezeguet için bordo-mavililere henüz resmi bir teklif yapılmadı. Oyuncunun menajeri, kulübe 10 milyon euro üzerinde bir teklif getirebileceğini söyledi.

Teknik direktör Bjelica'nın planları arasında yer alan Mısırlı yıldızın takımda tutulması planlanıyor.

Buna karşın cazip bir teklif gelmesi ve oyuncunun da kabul etmesi durumunda Trabzonspor yönetiminin bu transfere izin verebileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 41 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 13 kez ağları sarsarken 10 da asist yaptı.

Trezeguet bu performansıyla takımının en skorer isimleri arasında yer aldı.