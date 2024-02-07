Thomas Meunier'nin kefili Nuri Şahin Trabzonspor, Dortmund'un sağ beki Thomas Meunier'i kente getirdi. 32 yaşındaki oyuncunun transferinde, Alman kulübünün yardımcı hocası Nuri Şahin'in, Abdullah Avcı'ya verdiği olumlu bilgiler etkili oldu.

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Trabzonspor, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı.

Bordo-mavililer, Dortmund forması giyen sağ bek Thomas Meunier'i renklerine bağladı. 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Belçikalı futbolcu, kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini de karşılıklı anlaşarak feshetti. Bu nedenle Trabzonspor, Dortmund'a bonservis ödemeyecek.

Nuri Şahin'den bilgi alındı

Bu transferde, Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin'in de payı olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Şahin'le görüştüğü ve Meunier ile ilgili çok olumlu bilgiler aldığı kaydedildi.

EURO 2024 faktörü

Meunier, salı akşamı Trabzon'a geldi. 1.91 boyundaki oyuncunun, EURO 2024'te Belçika kadrosunda olmak için daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği ve sebeple Trabzonspor'u tercih ettiği vurgulandı.