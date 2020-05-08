Tolga Ciğerci, Wolfsburg'a transfer oluyor Fenerbahçe'de beklentileri tam olarak karşılayamayan Tolga Ciğerci, takımdan ayrılıyor. 28 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga ekibi Wolfsburg ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

DHA

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı.

Sarı-lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı-lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan 28 yaşındaki oyuncu, yeniden Bundesliga'da yer almak istediği için Wolfsburg'dan gelen teklife sıcak bakıyor.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

MAX KRUSE'Yİ DE İSTİYORLAR

Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı-lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse'ye de talip oldu.

Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse'nin, Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi.