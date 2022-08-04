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    Torino, Miha Zajc için teklifini yükseltti

    Torino, Miha Zajc için teklifini yükseltti

    Torino, Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miha Zajc için yaptığı 4 milyon euroluk teklifi 5.2 milyon euro olarak güncelledi.
    • 04.08.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:22
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    Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    Sarı-lacivertliler son olarak kaleye takviye yaparak, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı.

    Öte yandan takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Adı İtalyan takımlarıyla sık sık anılan Miha Zajc'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

    İtalyan ekibi Torino, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere...

    Torino, Miha Zajc için teklifini yükseltti #1

    5.2 milyon euroluk teklif

    Daha önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan ve 4 milyon euroluk teklifte bulunan Torino'nun, ret cevabı sonrası fiyatı yükselttiği öğrenildi.

    İtalyanlar'ın 5.2 milyon euroya Sloven yıldızın transferini bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi de 5 milyon euro ve üzerindeki tekliflere Zajc'ı göndermeye sıcak bakıyor.

    Ayrıca Torino'nun, Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ı da transfer etmesi bekleniyor.

    Torino, Miha Zajc için teklifini yükseltti #2


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