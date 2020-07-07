Trabzon, Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Altınordu'dan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

"ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"

Altınordu'dan ayrılırken "Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum." diyen Muhammet Taha Tepe, "U19 Elit Tur kadrosuna davet edilmem, kariyerimde önemli bir fark yaratacak. Daha 19 yaşındayım ve önümde uzun bir yol var. Elime geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın." yorumu yaparken baba İsmail Tepe de oğlunun, Türkiye'nin en iyi akademisinde eğitimi aldığına inandığını ifade etti.

Milli takımın alt yaş kategorilerinin tamamında oynayan ve Altınordu altyapısından yetişen Taha, Niğde Anadolu'da kiralık oynadı ve 26 maçta kalesinde 44 gol görürken, 5 kez kalesini gole kapattı.