Trabzonspor açıkladı: Maxi Gomez resmen Cadiz'de

AA & Ensonhaber

Trabzonspor'da transferiyle ilgili prensip anlaşmasına varıldıktan sonra, geçen hafta Galatasaray derbisinde oynayarak son maçına çıkan Maxi Gomez için beklenen açıklama geldi.

Maxi Gomez için Cadiz ile anlaşıldı

Bordo mavili kulüpten yapuılan açıklamada, Maximiliano Gomez Gonzalez’in, Cadiz CF’e geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

KAP açıklaması ise şöyle:



Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000.-Euro satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir.