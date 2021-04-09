Trabzonspor, Edin Visca için temaslara başladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezonda kadrosuna eski öğrencisi Visca'yı katmak istiyor.

Süper Lig’de bu sezon zor haftalar geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren son şampiyon Başakşehir’de sezon sonu büyük kan kayıpları da yaşanabilir.

En sık konuşulan isimlerden biri de Edin Visca. 2011'den bu yana Başakşehir forması giyen Bosna Hersekli yıldız Edin Visca sezon sonunda kulüpten ayrılabilir.

BAŞAKŞEHİR SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Bir dönem Başakşehir’de de görev yapmış, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı eski öğrencisini ısrarla kadrosunda görmek isterken oyuncunun menajeriyle de temasa geçilmişti.

31 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olan Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in kapısını çaldı. Oyuncuya daha önce gelen teklifleri doğrudan reddeden Başakşehir bu kez sezon sonunu işaret etti.

FENER DE DEVREDE AMA ABDULLAH AVCI FAKTÖRÜ BÜYÜK

Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer büyük kulüplerin de ilgilendiği Edin Visca'nın Abdullah Avcı faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha yakın olduğu öne sürüldü. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

Gelecek sezon kanatlarda Nwakaeme ile Visca'yı oynatmayı planlayan Abdullah Avcı, bu transfer için yönetimden haber bekliyor.

Medipol Başakşehir 33 puanla kümede kalma mücadelesi verirken Edin Visca ise bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 5 gol atıp 6 asiste imza attı.