Trabzonspor, Enis Bardhi'yi gönderdi: Tazminat ödenecek mi

Haber Merkezi

Trabzonspor, 2022 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Makedon futbolcu Enis Bardhi ile yollarını resmen ayırdı.

Kulüp, karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

Trabzonspor’dan yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

KADRO DIŞI KARARINDAN SONRA AYRILIK

Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Umut Bozok, Stefano Denswil ve Mislav Orsic ile birlikte kadro dışı bırakılan Bardhi, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyordu.