Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden Fode Koita, Sivasspor'a imza attı Trabzonspor, 32 yaşındaki Gineli forveti Fode Koita'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Golcü isim bu vedanın ardından Süper Lig ekibi Sivasspor'a transfer oldu.

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Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor, Trabzonspor'dan ayrılan forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Gineli futbolcu, İstanbul'da Sivasspor As Başkanı Yusuf Bozatlı'nın katılımı ile resmi sözleşmeye imza attı.

"Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Fode Koita arasındaki 28.06.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Süper Lig'de 132 maça çıktı

Futbola Montpellier altyapısında başlayan Koita, ardından Lens, Le Havre AC, SM Caen ve Blackburn Rovers takımlarının formalarını giydi.

2016 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye macerasına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Süper Lig'de 132 maça çıkan Koita, 30 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.