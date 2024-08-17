Trabzonspor, Hyun-Seok Hong'u bitirdi Trabzonspor, Muhammed Cham'dan beklediği yanıtı alamayınca B planı olan Hyun-Seok Hong ile anlaştı.

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Trabzonspor, forvet transferi için yaptığı son teklifin ardından 10 numara pozisyonu için de beklememe kararı aldı ve rotasını Hyun-Seok Hong'a çevirdi.

Bordo-mavili ekip, Güney Koreli oyuncu ile anlaşmaya varırken, Gent kulübüyle de transfer için tüm detayları çözüme kavuşturdu.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor, Hyun-Seok Hong ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Oyuncu, sağlık kontrolleri için Türkiye'ye davet edildi.

TRANSFER RAKAMLARI

Ağustos 2022'de LASK Linz'den 1.5 milyon euro karşılığında Gent'e transfer olan Hyun-Seok Hong, Belçika ekibiyle çıktığı 97 resmi maçta 16 gol ve 17 asistlik bir performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan oyuncunun Gent ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güney Kore Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.