Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i resmen açıkladı

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Dimitrious Kourbelis’in ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez ile görüşmelerinin başladığını açıkladı.

"Görüşmelere başlanmıştır"

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

LaLiga'ya veda eden Valladolid'de bu sezon 29 maça çıkan Fernandez 1 gole imza attı.