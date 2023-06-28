Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i resmen açıkladı

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Dimitrious Kourbelis’in ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez ile transfer görüşmelerinin başladığını açıkladı.
"Görüşmelere başlanmıştır"
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
LaLiga'ya veda eden Valladolid'de bu sezon 29 maça çıkan Fernandez 1 gole imza attı.