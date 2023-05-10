Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti Trabzonspor, sezon başında Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti.

2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezonda beklentilerin altında kalarak zirvenin 25 puan gerisinde 7. sırada yer alan Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın ekibinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Bordo-mavililer sezon bitmeden 19 yaşındaki Naci Ünüvar ile yollarını ayırdı.

Kiralık sözleşmesi feshedildi

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ajax'tan kiralık olarak bordo-mavili takımın kadrosuna dahil olan Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Mali olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Trabzonspor daha önce de Vitor Hugo ve Bruno Peres ile yollarını ayırmıştı.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı

Naci Ünüvar, bu sezon Trabzonspor formasıyla beklentilerin uzağında kaldı. Genç isim bordo-mavili takımda 12 maça çıktı. Naci bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Geçtiğimiz aylarda genç futbolcu, A Milli Takım formasını giymek istediğini söyleyerek tercihini Türkiye'den yana kullandı. Hücum oyuncusu daha önce Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında forma giymişti.