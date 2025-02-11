Trabzonspor, Serkan Asan'ı Iğdır FK'ya kiraladı

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Trabzonspor, Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar Iğdır Futbol Kulübü'ne kiraladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan'ın, Iğdırspor Kulübü'ne 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Iğdırspor Kulübü tarafından karşılanacaktır.

BU SEZON 2 MAÇA ÇIKTI

Serkan Asan'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. 25 yaşındaki sağ bek, bu sezon Trabzonspor'da 2 maça çıktı.