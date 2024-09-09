Trabzonspor, Tonio Teklic'i Erzurumspor FK'ya kiraladı

2024-2025 futbol sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da bir veda yaşandı.
Göreve Şenol Güneş'i getiren bordo-mavili takımda Hırvat oyuncu Tonio Teklic'le yollar ayrıldı.
Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun 1. Lig takımı Erzurumspor FK'ya kiralandığını duyurdu.
"GEÇİCİ TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor Kulübüne bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
TRABZONSPOR VE KARAGÜMRÜK'TE OYNADI
Teklic, geride bıraktığımız sezonun başında NK Varazdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Bordo-mavililer, 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcuyu devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralamıştı.
Türkiye kariyerinde iki takımda oynayan Teklic, toplamda 18 maça çıktı ve 1 asistle mücadele etti.
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