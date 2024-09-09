Trabzonspor, Tonio Teklic'i Erzurumspor FK'ya kiraladı Trabzonspor, Hırvat oyuncusu Tonio Teklic'in 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'ya kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi

2024-2025 futbol sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da bir veda yaşandı.

Göreve Şenol Güneş'i getiren bordo-mavili takımda Hırvat oyuncu Tonio Teklic'le yollar ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun 1. Lig takımı Erzurumspor FK'ya kiralandığını duyurdu.

"GEÇİCİ TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor Kulübüne bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

TRABZONSPOR VE KARAGÜMRÜK'TE OYNADI

Teklic, geride bıraktığımız sezonun başında NK Varazdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Bordo-mavililer, 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcuyu devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralamıştı.

Türkiye kariyerinde iki takımda oynayan Teklic, toplamda 18 maça çıktı ve 1 asistle mücadele etti.