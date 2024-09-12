Trabzonspor, yeni transferlerine stadyumda forma giydirdi Trabzonspor yeni transferleri Simon Banza ve Serdar Saatçı'ya stadyumda forma giydirdi.

İHA

Trabzonspor, daha önce anlaşmaya vardığı ve bugün şehre getirdiği yeni transferleri Simon Banza ve Serdar Saatçı'ya stadyumda forma giydirdi.

Bordo-mavililerde Banza 17, Serdar ise 29 numaralı formayı giyecek.

SERDAR SAATÇI: DAHA BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM

Beşiktaş'tan ayrıldığı için son derece memnun olduğunu dile getiren Serdar Saatçı, Trabzonspor’a katılmanın kendisi için daha büyük bir adım olduğunu vurgulamıştı.

Genç oyuncu, “Daha önce de bildiğim bir lig. Burada kendimi en iyi şekilde göstereceğim” demişti.

"TRABZONSPOR'UN BANA İLGİSİ VARDI"

Simon Banza ise transfer süreciyle ilgili, "Trabzonspor'un bana olan ilgilisi vardı. Bende Trabzonspor'a gelmek adına kararlıydım. Bana sunulan proje gayet önemli bir proje. Dolayısıyla transfer sürecim çok çabuk oldu." ifadelerini kullanmıştı.

SIMON BANZA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Fransa'da başlayan Simon Banza, Chantilly ve Creil'in altyapılarında oynadı.

Fransa'da Lens ve AS Beziers takımlarında da oynayan 28 yaşındaki golcü 2022/23 sezonunda Braga'ya imza attı.

Banza kariyeri boyunca forma giydiği 288 maçta 99 gol ve 32 asist kaydetti.

SERDAR SAATÇI'NIN KARİYERİ

21 yaşındaki genç stoper Serdar Saatçı'yı ise Braga, 1.5 milyon euroya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı.

Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)