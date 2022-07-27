Trabzonspor, Yunus Mallı ile yollarını ayırdı

Bordo-mavililer, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği oyunculardan Yunus Mallı, bordo-mavili takımın kamp kadrosunda yer almamıştı.

Kendisine takım bulması söylenen Yunus Mallı’nın, Kasımpaşa ile görüşmek için İstanbul’a gittiği biliniyordu.

Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği oyuncunun Trabzonspor’la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

7 milyon TL tazminat ödenecek

Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen oyuncu için 7 milyon TL tazminat, 10 taksitle ödenecek

Kulüpten, 30 yaşındaki Yunus Mallı için gelen açıklama şu şekilde:

“Yunus Mallı’ya kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.”