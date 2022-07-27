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- Trabzonspor, Yunus Mallı ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, Yunus Mallı ile yollarını ayırdı
Bordo-mavililer, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
- 27.07.2022 - 17:39
- Güncelleme : 27.07.2022 - 18:10
Yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği oyunculardan Yunus Mallı, bordo-mavili takımın kamp kadrosunda yer almamıştı.
Kendisine takım bulması söylenen Yunus Mallı’nın, Kasımpaşa ile görüşmek için İstanbul’a gittiği biliniyordu.
Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği oyuncunun Trabzonspor’la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
7 milyon TL tazminat ödenecek
Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen oyuncu için 7 milyon TL tazminat, 10 taksitle ödenecek
Kulüpten, 30 yaşındaki Yunus Mallı için gelen açıklama şu şekilde:
“Yunus Mallı’ya kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.”