Trabzonspor'da Nwakaeme için yeni sözleşme

Bordo-mavili yönetim, bu sezon takımda önemli performans sergileyen Nwakaeme ile sözleşmeyi uzatmak için harekete geçiyor.

2018'in yaz transfer döneminde İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Anthony Nwakaeme, geldiği günden bu yana takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

32 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusunun şimdi ise sözleşmesi sona erecek. Bu doğrultuda bordo-mavili taraftarlar da tecrübeli oyuncunun takımda kalması için sosyal medyada birlik oldu.

Trabzonsporlu futbolseverler, daha önce 'NwakaemeSözleşmesiYaşatır' etiketi ile Nijeryalı futbolcunun, takımda kalması konusunda yönetime çağrıda bulundu.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Taraftarın yoğun desteğinin yanında gelecek seçim öncesi de Trabzonspor Yönetimi, bir an önce harekete geçmeyi planlıyor.

Bu anlamda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, Nwakaeme için devre arası transfer döneminden önce masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

Yapılacak görüşmelerin ardından Nijeryalı yıldızın sözleşmesinin sezon arasında uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nwakaeme, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 5 maçta takımına 4 gol 2 asistlik bir katkı sağladı.