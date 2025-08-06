Trabzonspor’da rota Almeida ve Bouchouari’ye döndü

Trabzonspor, transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor.

Bordo-mavililerde Rennes’ten Kazeem Olaigbe’nin transferinin ardından gözler orta saha takviyelerine çevrildi.

2 İSİM GÜNDEMDE

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, İspanyol ekibi Valencia forması giyen 25 yaşındaki Portekizli Andre Almeida ve Saint-Etienne’in 23 yaşındaki Faslı orta sahası Benjamin Bouchouari için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi.

"YENİDEN TEMAS KURDU"

İspanyol basınından AS’ta yer alan haberde, şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor, Andre Almeida’yı kadrosuna katmak için yeniden temas kurdu. Valencia, oyuncu için 10 milyon euro talep ediyor ancak Türk ekibi farklı formüllerle yeni bir teklif hazırlığında.

"TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN"

Fransız basınında Le Progres gazetesi ise, şunları yazdı:

Saint-Etienne ile Trabzonspor arasında Benjamin Bouchouari görüşmeleri yeniden başladı. Daha önce oyuncunun omzundaki sakatlık süreci transferi yavaşlatmıştı. Ancak taraflar anlaşmaya yakın.

Bordo-mavili yönetimin, iki oyuncu için yürüttüğü girişimlerde bu hafta somut adımlar atması bekleniyor.