Trabzonspor'da sürpriz hamle: Ola Brynhildsen

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Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Tipsbladet'te yer alan habere göre; bordo mavili takım, bonservisi Midtjylland'da olan Ola Brynhildsen ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR YAKINDAN İZLİYOR

Sporx'in haberine göre; Trabzonspor'un, bonservisi Midtjylland'da olan ve Molde'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Ola Brynhildsen'i yakından izlediği belirtildi.

Danimarka ekibinin satmaya sıcak baktığı oyuncu için 2 milyon euro istediği ifade edildi.

MOLDE PERFORMANSI

Ola Brynhildsen'in Molde ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

Norveç ekibinde toplam 26 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 14 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.