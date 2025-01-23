Trabzonspor'dan Jonathan Ikone atağı

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Süper Lig'de aldığı farklı galibiyetlerle moral bulan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre, bordo-mavililer, Fiorentina forması giyen Jonathan Ikone'yi kadrosuna katmak için harekete geçti ve İtalyan ekibine resmi teklifte bulundu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Şenol Güneş'in onay verdiği belirtilen transfer için kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Trabzonspor'un bu transferde ısrarcı olduğu ve Fiorentina ile anlaşma zemini aradığı vurgulanıyor.

TRABZONSPOR'A RAKİP MLS'TEN

Di Marzio'nun haberine göre, Jonathan Ikone'ye Trabzonspor dışında MLS ekibi Chicago Fire da talip. Fiorentina'nın Fransız oyuncuyu satmak istediği ve teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

IKONE'NİN KARİYERİ VE PERFORMANSI

2022 yılının ocak ayında Lille'den 15.4 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Fiorentina formasıyla 23 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.