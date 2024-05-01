Trabzonspor'dan Paul Onuachu'ya yakın markaj Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımda kiralık olarak oynayan Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile gelecek sezon takımda devam etmesi için bire bir görüşmeler yaparken, İngiliz ekibi Southampton'un vereceği karar bu transferde belirleyici olacak.

İHA

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından 3 gol ve 1 asistle Trabzonspor'u galibiyete taşıyan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, bordo-mavililerin en golcü oyuncusu oldu.

Gelecek sezon takımda kalıp, kalmayacağı merakla beklenen Onuachu ile ilgili olarak farklı formüller üzerinde duruluyor.

Takımda kalması için çalışmalar devam ediyor

Trabzonspor yönetimi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, kiralık olarak forma Paul giyen Onuachu'nun gelecek sezonda takımda kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Avcı, Nijeryalı futbolcuyla bire bir görüşmeler yaparak, olumlu dönüşler alsa da takımı Southampton'ın vereceği karar bu transfer belirleyici olacak.

29 yaşındaki futbolcunun, 2026 yılına kadar ile İngiliz ekibi sözleşmesi bulunuyor.

Kulübü, bonservisiyle göndermek istiyor

Southampton, Belçika'nın KRC Genk takımından 18 Milyon euro karşılığında transfer ettiği Paul Onuachu'yu bonservisiyle birlikte vermeyi planlıyor.

Ciddi bir maliyeti bulunan Onuachu ile ilgili gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak olan İngiliz kulübünün beklentilerine karşılık bulunmaması halinde Trabzonspor'un yeniden kiralama isteğini değerlendirmeye alacak.

Trabzon'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili kulübün elini güçlendirmiş olacak.

"Görüşmelere başladık"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu ile ilgili olarak kiralama formülü üzerinde durduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Southampton kulübü oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Ciddi bir maliyeti var. Bizim kulüp olarak bu maliyetleri karşılamamız mümkün gözükmüyor. Kiralama formülü üzerinde duruyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)