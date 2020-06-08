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    Trabzonspor'u Novak'ın menajerleri zorluyor

    Trabzonspor'u Novak'ın menajerleri zorluyor

    Filip Novak ile henüz yeni sözleşmeye imza atamayan Trabzonspor'un, Çek futbolcunun 3 farklı menajerinin olması nedeniyle zorlandığı öğrenildi. Bu kargaşadan Fenerbahçe kazançlı çıkabilir.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 09:24
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    Trabzonspor'u Novak'ın menajerleri zorluyor

    2018 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen Filip Novak'ın, bordo-mavili takımla anlaşması sezon sonu sona erecek.

    Çek futbolcuyu takımda tutmak isteyen bordo-mavililer, yeni sözleşme imzalamak adına masaya oturdukları Novak ile anlaşmaya varamadı.

    3 MENAJERİ VAR

    29 yaşındaki futbolcu ile görüşme halinde olan Trabzonsporlu yöneticilerin, oyuncunun 3 menajerinin olması nedeniyle zorluk yaşadığı öğrenildi.

    Daha önce Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak, futbolculardan çok menajer sorunu yaşadıklarını dile getirmişti. Ağaoğlu, ''Oyuncudan çok menajer ile sorun yaşıyoruz. Novak’ın üç menajerinin olması bizi zor durumda bırakıyor. Bu yüzden bizden süre isteyen Novak’tan cevap bekliyoruz'' şeklinde konuşmuştu.

    FENERBAHÇE'YE GİDEBİLİR

    Öte yandan, 29 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyordu. Sarı-lacivertliler, bu anlaşmazlıktan faydalanarak Novak'ı renklerine katabilir.

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