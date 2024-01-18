Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme transferi yattı! İşte sebebi... Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son zamanlarda adı sıklıkla bordo-mavili takımla anılan Anthony Nwakaeme ile ilgili açıklamada bulundu.

DHA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al İttihat takımında forma giyen Nijeryalı oyuncunun bordo-mavili takıma transferi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"Maliyeti çok fazla"

Doğan, 2021-2022 sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesinin sona ermesi ile bordo-mavili takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al İttihat'a giden Nwakaeme'nin yeniden bordo-mavili takıma döneceği yönündeki haberler üzerine konuştu.

Öncelikle şunu söylemek isterim, bizim yabancı oyuncu kontenjanımız dolu. Takımdan bir yabancı oyuncunun ayrılması halinde hocamızın da talebiyle, ekonomik şartlarımızın da elverdiği oranda transfer yapacağız. Ancak Nwakaeme'nin takımı ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve şu anda da oldukça yüksek maliyetle forma giyiniyor. Bizim şu anda oyuncuyu o maliyetlerle yeniden takımımıza katmamız çok zor. Hatta imkansız diyebilirim. Oyuncunun takımındaki alacaklarından fedakarlık yaparak Trabzonspor'a geleceği yönünde de şu ana kadar bize gelen bir şey yok.

"Görüşmedik"

Trabzonspor'un son lig şampiyonluğunda önemli katkısı olan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme ile yakın dostluğu ile bilinen Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya da şu sözleri kullandı:

Nwakaeame ile çok yakın dostuz ve sürekli kendisiyle konuşuyoruz. Ancak halen oynadığı takımdaki maaş yükü oldukça fazla. Bizim o rakamlara oyuncuyu almamız şu şartlarda çok zor. Ancak bonservissiz bir şekilde alabilirsek bu transfer gerçekleşebilir. Onun dışında kulüp yetkilileri ile de henüz bir görüşme gerçekleştirmedik. Oyuncunun takımımıza transferi konusunda özellikle oyuncunun alacaklarından vazgeçeceği ya da şahsımın bu konuda mali sorumluluk yükleneceği yönündeki haberler de tamamen asılsızdır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)