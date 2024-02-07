Trabzonspor'un yeni sol beki: Eric Junior Bocat! Anlaşma tamam

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Şampiyonluk hedefinden oldukça uzaklaşan Trabzonspor, transferin bitmesine kısa bir süre kala atağa kalktı.
Borussia Dortmund'dan sağ bek Thomas Meunier'i kente getiren bordo-mavililer, sol bek için de harekete geçti.
Bocat'la el sıkışıldı
Trabzonspor, St. Truiden forması giyen Eric Junior Bocat ile anlaşma sağladı.
24 yaşındaki oyuncu, kulübüne Trabzonspor'a gitmek istediğini söyledi. Kulüpler arasındaki pazarlıkların kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
25 maçta 4 gole katkı
St. Truiden'de bu sezon 25 maça çıkan Bocat, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
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