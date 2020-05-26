Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'ye dönüyor Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun ardından kulübün bir başka efsane ismi Tuncay Şanlı da yuvaya dönüyor. 38 yaşındaki futbol adamının antrenör ekibinde olacağı öğrenildi.

Teknik direktörlük için Bjelica ve Erol Bulut gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bir taraftan da antrenör ekibini oluşturmaya çalışıyor.

İlk olarak Mehmet Aurelio'yu açıklayan sarı-lacivertlilerin, kulübün bir başka efsane ismi Tuncay Şanlı'yla da anlaştığı öğrenildi.

Volkan Demirel ile birlikte bu isimlerin gelecek sezon kulübede olacakları belirtildi.

LAKABI 'CESUR YÜREK'

2002-2007 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Şanlı, bitmek bilmeyen enerjisi ve attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Mücadeleci futboluyla ön plana çıkan 38 yaşındaki antrenöre, taraftarlar tarafından 'Cesur Yürek' lakabı takılmıştı.

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