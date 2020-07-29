Ümit Bozkurt, Ankara Demirspor'un başına geçti

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu Ümit Bozkurt, Ankara Demirspor'u çalıştıracak.

Ankara Demirspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Ümit Bozkurt ile anlaşan Başkent ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde:

"YİNE YENİDEN BİRLİKTEYİZ"

"Geçmişte yaşadığımız nice heyecan ve başarıyı geleceğe taşımak için yine yeniden birlikteyiz. Demiryolcumuz, futbolcumuz Ümit Bozkurt, şimdi hocamız olarak yeni sezonda Ankara Demirspor'umuzun başarısı için yuvaya geri döndü. Hoş geldin hocam."

Profesyonel futbolculuk kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan ve daha sonra Denizlispor'a transfer olan Ümit Bozkurt, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Konyaspor formalarını da giymişti.

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Tuzlaspor'a elenen Ankara Demirspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırmıştı.