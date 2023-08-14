Umut Bulut, Sarıyer'e transfer oldu TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer, tecrübeli futbolcu Umut Bulut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Son olarak 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Umut Bulut, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Deneyimli golcü, TFF 2. Lig'de mücadele eden bir başka İstanbul ekibi Sarıyer'e transfer oldu.

"Sarıyerimize Hoşgeldin Umut Bulut"

Transferle ilgili mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Sarıyerimize Hoşgeldin Umut Bulut" ifadeleri kullanıldı.

Son 2 sezonu Eyüpspor'da geçiren milli futbolcu kariyeri boyunca 724 maçta forma giydi. 40 yaşındaki isim 222 gol ve 62 asistle mücadele etti.

Forvet oyuncusu, A Milli Futbol Takımı formasını 39 kez giyerken 10 gol kaydetti.